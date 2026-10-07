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Новости для Фанов

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Русский нуар в роке: когда музыка становится голосом судьбы

Русский нуар в роке: когда музыка становится голосом судьбы

Когда за окном ночной город тонет в дожде, а из темной подворотни доносится карканье одинокой вороны, звук сорвавшейся с гитарной струны ноты перестает быть просто акустическим колебанием.

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