Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Лучше бы не завозили этих животных!!!В Госдуме предлож...
  • Василий Васильев
    Губернаторы делают все, что могут. Даже при наличие мозгов и здравомыслия, чем все-таки большинство из них не отличае..."Позитивные" реше...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Это наша основная проблема!!!Депутат Госдумы т...

Учёные настроили ИИ для выявления болезни по капле жидкости

Учёные настроили ИИ для выявления болезни по капле жидкости

Ученые Пензенского государственного университета создали уникальный метод диагностики заболеваний, который использует нейросети для анализа капель жидкости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх