Замминистра обороны Анна Цивилёва рассказала о реализации мер социальной поддержки участников СВО

«Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО, в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе Министерства обороны», – заявила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилёва.
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