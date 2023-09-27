Рогов: в Запорожье ждут танки Abrams, которые будут эффективно гореть

Российские военные в Запорожской области с нетерпением ожидают переброску в зону спецоперации американских танков Abrams для получения опыта по их уничтожению, как это было с другой западной военной техникой.
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