ВЭФ-24 откроется форумом творческих инноваций стран БРИКС

Девятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русском во Владивостоке. На площадки мероприятия постепенно съезжаются участники, открываются стенды министерств и ведомств, например, экспозиции Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки и МЧС и крупнейших корпораций.