Вакцина против малярии Oxford R21/Matrix-M™ получила рекомендацию ВОЗ

Высокоэффективная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и Индийским институтом сывороток с использованием адъюванта Novavax, имеет решающее значение для снижения более полумиллиона смертей, связанных с малярией, ежегодно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии