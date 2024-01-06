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«Динамо» Махачкала хочет арендовать вратаря «Зенита» Москвичева

«Динамо» Махачкала хочет арендовать вратаря «Зенита» Москвичева

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев может перейти в «Динамо» из Махачкалы. Дагестанцы хотят взять 19-летнего игрока в аренду с правом выкупа, тогда как сине-бело-голубые настаивают на обычной аренде с бонусами для «Динамо», если в будущем Москвичев сыграет определенное количество матчей за основу «Зенита», сообщает инсайдер Иван Карпов.

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