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Соучастник убийства Дугиной диверсант обвиняется по четырём статьям УК РФ

Соучастник убийства Дугиной диверсант обвиняется по четырём статьям УК РФ

Член украинской диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который вместе с Натальей Вовк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), служащей в ВСУ, готовил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, обвиняется по четырем статьям УК РФ.

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