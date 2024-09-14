Соучастник убийства Дугиной диверсант обвиняется по четырём статьям УК РФ

Член украинской диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который вместе с Натальей Вовк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), служащей в ВСУ, готовил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, обвиняется по четырем статьям УК РФ.
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