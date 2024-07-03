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План по капитальному ремонту жилых домов на 2024 год в Свердловской области выполнен на 54%

План по капитальному ремонту жилых домов на 2024 год в Свердловской области выполнен на 54%

По итогам первого полугодия подрядные организации выполнили более 690 строительно-монтажных работ в рамках программы капитального ремонта жилья в Свердловской области, что составляет 54% от запланированного объема работ на текущий год.

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