План по капитальному ремонту жилых домов на 2024 год в Свердловской области выполнен на 54%

По итогам первого полугодия подрядные организации выполнили более 690 строительно-монтажных работ в рамках программы капитального ремонта жилья в Свердловской области, что составляет 54% от запланированного объема работ на текущий год.
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