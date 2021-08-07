Смехотерапия

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Вот какой случай имел место быть на одной из погранзастав...

Вот какой случай имел место быть на одной из погранзастав...

Друг мне рассказал. Вот какой случай имел место быть на одной из погранзастав. Было там свое подсобное хозяйство: свинарник, коровы, два быка красной датской породы, и еще ульи с пчелами, около 30 домиков (гордость и хобби начальника заставы).

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