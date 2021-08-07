Друг мне рассказал. Вот какой случай имел место быть на одной из погранзастав. Было там свое подсобное хозяйство: свинарник, коровы, два быка красной датской породы, и еще ульи с пчелами, около 30 домиков (гордость и хобби начальника заставы).