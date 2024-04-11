Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

За пять лет в столице обновят свыше тысячи мастерских колледжей В рамках программы модернизации среднего профобразования в Москве уже в этом году будет обновлено более 230 существующих и создано порядка 90 новых мастерских и лабораторий столичных колледжей.
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