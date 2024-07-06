Кувырки в воздухе: во Владивостоке показали фееричное шоу

Водное шоу показали на набережной Цесаревича во Владивостоке. Пять топовых райдеров парили над морем на высоте 8-10 метров, показывали трюки и кувырки в воздухе, скрывались в воде и неожиданно выныривали.
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