Мишустин уволил замглавы Минприроды и замминистра образования

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра природных ресурсов и экологии Светлану Радченко, а также заместителя главы Министерства науки и высшего образования Дарью Кирьянову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии