Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на усыновление детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на усыновление детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола.