Диния нәзарәте Изге Болгар җыенында җәмәгать белән гыйбадәт кылырга чакыра

18 майда Болгарда, һәр елдагыча, мөселманнарның Изге Болгар җыены узачак. Җыен «Россия – Ислам дөньясы: KazanForum» XVI Халыкара икътисади форумы мәдәни программасы кысаларында оештырыла (Казан, 13-18 май).
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