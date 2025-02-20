Сихарулидзе о смене гражданства: «Когда это происходит просто для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях, мне эта тема кажется диковатой»

«Если спортсмен или спортсменка, совершеннолетний или несовершеннолетний вместе с родителями, переезжает жить в какую-либо страну, получает гражданство этой страны, живет там и обращается за сменой спортивного гражданства, то что тут скажешь.
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