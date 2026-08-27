На средневековом кладбище в России нашли захоронение мужчины с лошадью и собакой

На кладбище Гнездилово в западной России археологи обнаружили деревянную погребальную камеру X века. В ней находились останки мужчины, умершего предположительно в возрасте от 25 до 35 лет, а также лошади и собаки, пишет Live Science.
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