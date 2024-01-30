В США сообщили, что американские фигуристы получат золотые медали Олимпиады в Пекине

В Национальном олимпийском комитете США и Ассоциации фигурного катания США заявили, что американские фигуристы получат золотые медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.
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