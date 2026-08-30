"Убивай русню!": в Абхазии толпа зверски избила туристов с детьми, а полиция молча смотрела

Фото: Коллаж Царьграда Группа русских туристов, приехавших на экскурсию к озеру Рица, пережила настоящий ад.
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ПЕНСИЮ ПЛАТИТ РОССИЯ. .... ВВЕСТИ ВОЙСКА !!! И ВСЕХ ДЕПОРТИРОВАТЬ ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.... А ЗДЕСЬ КАРТОШКУ ПОСАДИТЬ
Мне не очень понятно что там делают наши туристы? Сколько уже пишут и о низком уровне сервиса и о том что везде только одно "деньга давай", а взамен хрен тебе. Постоянные стычки с туристами. И все равно едут..
грузины провоцируют...
Как мне кажется, ситуация созрела для прекращения всяческих отношений с этой республикой. Если мы им враги, то почему наши деньги все еще там?