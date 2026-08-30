Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 013 подписчиков

"Убивай русню!": в Абхазии толпа зверски избила туристов с детьми, а полиция молча смотрела

"Убивай русню!": в Абхазии толпа зверски избила туристов с детьми, а полиция молча смотрела

Фото: Коллаж Царьграда Группа русских туристов, приехавших на экскурсию к озеру Рица, пережила настоящий ад.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гера
Гера

ПЕНСИЮ ПЛАТИТ РОССИЯ. .... ВВЕСТИ ВОЙСКА !!! И ВСЕХ ДЕПОРТИРОВАТЬ ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.... А ЗДЕСЬ КАРТОШКУ ПОСАДИТЬ

Профиль пользователя Владимир Буевич
Владимир Буевич

Мне не очень понятно что там делают наши туристы? Сколько уже пишут и о низком уровне сервиса и о том что везде только одно "деньга давай", а взамен хрен тебе. Постоянные стычки с туристами. И все равно едут..