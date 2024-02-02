9 известных затонувших кораблей, которые манят дайверов

В истории человечества произошло множество кораблекрушений. И хоть современные суда отличаются высокой технологичностью и передовыми комплексами безопасности, они не могут гарантировать 100%-ю защиту от суровых вызовов природы и внештатных ситуаций.
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