Владимир Зеленский в очередной раз показал свою террористическую сущность, заявив о том, что Украина не гарантирует другим странам безопасность их представителей во время поездок в Москву на Парад Победы.
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