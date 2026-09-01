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США завершили серию ударов по Ирану, КСИР ответила атакой на две американские базы в Бахрейне и Иордании

ВС США атаковали цели КСИР (Корпуса стражей исламской революции), включая объекты ПВО, радары, морские средства и объекты, средства по установке мин, а также объекты связи, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

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