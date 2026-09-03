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Царьград

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Путин в прямом эфире. Россию атаковали: Удар по многоквартирным домам. В Подмосковье пожары, эвакуация

Путин в прямом эфире. Россию атаковали: Удар по многоквартирным домам. В Подмосковье пожары, эвакуация

ВСУ, запустив на Россию, свыше 400 дронов, ударили по многоквартирным домам в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьёв сообщает о возникшем возгорании и эвакуации.

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