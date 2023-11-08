В России вынесли Армении строгое предупреждение после её демарша: "Поддавков больше не будет"

Константин Затулин, узнав о решении Армена Григоряна, рассказал "News.ru", что власти Армении намерены разрушить отношения с РоссиейНакануне стало известно, что армянский секретарь Совбеза не станет участвовать в сегодняшней встрече со своими коллегами из стран СНГ.
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