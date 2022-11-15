Патрушев: США стремятся уничтожить Россию

США поставили своей целью ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить Россию. Об этом на совещании в Брянске по безопасности в Центральном федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости.