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Патрушев: США стремятся уничтожить Россию

Патрушев: США стремятся уничтожить Россию

США поставили своей целью ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить Россию. Об этом на совещании в Брянске по безопасности в Центральном федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости.

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