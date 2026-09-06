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Газета.ру

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"Сатирикон" требует взыскать с подрядчика ремонтных работ более 4 млрд рублей

"Сатирикон" требует взыскать с подрядчика ремонтных работ более 4 млрд рублей

Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина подал иск к генеральному подрядчику ремонтных работ «Евростройподряд», с которого просит взыскать более 4 млрд рублей за срыв сдачи объекта в срок.

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