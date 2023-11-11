Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Михаил Рябов. Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.
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