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Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Михаил Рябов.   Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Да здравствует российский суд самый гуманный в мире!
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23 час.
Виктор Бурдыкин
Судье тоже пару лет за решёткой за такие приговоры
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21 час.
СЕРГЕЙ
Мразь судья, полная. Хотя они все за бабки
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19 час.

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