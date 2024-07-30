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Трамп обвинил ОПЕК в якобы попытках снизить цены на нефть из-за Харрис

Трамп обвинил ОПЕК в якобы попытках снизить цены на нефть из-за Харрис

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК якобы пытаются снизить цены на нефть в надежде, что в грядущих президентских выборах в Штатах победу одержит вице-президент Камала Харрис.

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