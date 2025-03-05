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РСПП: реформа банкротства юрлиц негативно скажется на правах сторон процесса

Власти вернулись к идее реформировать институт банкротства юрлиц — в текущей редакции законопроект негативно скажется на защите прав и охраняемых законом интересов участников процедуры, к такому выводу подводит письмо главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина в адрес министра экономического развития Максима Решетникова, пишет РБК со ссылкой на документ.

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