РСПП: реформа банкротства юрлиц негативно скажется на правах сторон процесса

Власти вернулись к идее реформировать институт банкротства юрлиц — в текущей редакции законопроект негативно скажется на защите прав и охраняемых законом интересов участников процедуры, к такому выводу подводит письмо главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина в адрес министра экономического развития Максима Решетникова, пишет РБК со ссылкой на документ.