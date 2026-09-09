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HR-директор Романова назвала октябрь и декабрь выгодными для отпуска

HR-директор Романова назвала октябрь и декабрь выгодными для отпуска

Октябрь и декабрь станут наиболее выгодными месяцами для отпуска до конца 2026 года. HR-директор Level Group Валентина Романова пояснила, что в ноябре потери в доходе могут быть выше, сообщает газета «Известия» .

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