НАТО готовит пересмотр доктрины: ищет баланс между дронами и крупными системами

Североатлантический альянс рассматривает изменения военной доктрины в свете российской активности. Эксперты отмечают, что НАТО может утратить воздушное господство и нуждается в массовом использовании дешевых дронов.
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