Киев ищет передышку: Песков рассказал о предложении перемирия

Киев сейчас предлагает перемирие в энергетической сфере, а не долгосрочное урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав энергетику «ахиллесовой пятой» Украины.
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