Фетисов оценил высказывание немецкого хоккеиста Зайдера о российской сборной

Приятно слышать, что зарубежные хоккеисты высказываются в поддержку возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену, однако подобные заявления вряд ли повлияют на решения спортивных организаций мирового уровня.
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