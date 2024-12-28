Самолет AZAL пытались посадить в нескольких аэропортах

Росавиация сообщила о том, что командир пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение в Казахстане, получил предложения о посадке в нескольких других аэропортах, после того как его попытки приземлиться в Грозном закончились неудачей.
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