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В Петербурге работник монастыря создал чат для педофилов

В Петербурге работник монастыря создал чат для педофилов

В Санкт-Петербурге задержали работника монастыря, который администрировал чат для педофилов. Правоохранительные органы расследовали преступления межрегиональной группы, которая занималась распространением порнографии с участием детей.

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