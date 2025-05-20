В Петербурге работник монастыря создал чат для педофилов

В Санкт-Петербурге задержали работника монастыря, который администрировал чат для педофилов. Правоохранительные органы расследовали преступления межрегиональной группы, которая занималась распространением порнографии с участием детей.
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