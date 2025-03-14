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Царьград

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Berliner Morgenpost: Россия и США хотят отстранить Зеленского от власти

Berliner Morgenpost: Россия и США хотят отстранить Зеленского от власти

Британский эксперт в области геополитики профессор Лок сообщил немецкой Berliner Morgenpost, что у Вашингтона и Москвы есть общая цель.

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