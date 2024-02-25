Экономист раскрыла, кому с 1 марта повысят пенсию

В марте пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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