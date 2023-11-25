Мэр Пензы призвал не превращать школы в некрополи и беречь психику детей

Мэр Пензы Александр Басенко призвал не превращать школы в «некрополи». Так он отреагировал на претензии к директору одного из учебных заведений из-за нежелания размещать на здании мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем во время СВО, сообщило местное издание Penzainform.