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Восторги Тарасовой, танец Трампа, диалог Киркорова с Басковым и известные мемы: как Ветлугин нашёл себя в жанре пародий

Восторги Тарасовой, танец Трампа, диалог Киркорова с Басковым и известные мемы: как Ветлугин нашёл себя в жанре пародий

Матвей Ветлугин в новом сезоне удивил болельщиков актёрским мастерством. Ещё на «Русском вызове» в 2023 году он продемонстрировал яркую программу, в которую включил фрагменты легендарных постановок Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

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