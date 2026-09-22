Восторги Тарасовой, танец Трампа, диалог Киркорова с Басковым и известные мемы: как Ветлугин нашёл себя в жанре пародий

Матвей Ветлугин в новом сезоне удивил болельщиков актёрским мастерством. Ещё на «Русском вызове» в 2023 году он продемонстрировал яркую программу, в которую включил фрагменты легендарных постановок Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Гамбурге полици...
- НН Японский добровол...
- НН «Финальная точка ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым