Центробанк удерживает ставку: что это значит для вкладчиков в 2023 году?

Аналитик Богдан Зварич поясняет, как банки могут изменять процентные ставки по вкладам. Он объясняет, что фиксированная ставка остаётся неизменной для действующих договоров, а изменения касаются только новых вкладов.
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