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Pushitsa_KnittingIdeas

2 подписчика

Рельефное вязание, объёмная резинка. Рыбацкая резинка.

Рельефное вязание, объёмная резинка. Рыбацкая резинка.

Кардиган с запахом в рубчик   дизайнер: Джо Олпорт  Размеры: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.  Вам потребуется: Пряжа Andean Dream от Cascade Yarns (камвольная пряжа, 40% бэби лама, 40 % мериносовая шерсть, 20 % нейлон; 200 м / 100 г).

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