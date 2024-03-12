Рельефное вязание, объёмная резинка. Рыбацкая резинка.

Кардиган с запахом в рубчик дизайнер: Джо Олпорт Размеры: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Вам потребуется: Пряжа Andean Dream от Cascade Yarns (камвольная пряжа, 40% бэби лама, 40 % мериносовая шерсть, 20 % нейлон; 200 м / 100 г).