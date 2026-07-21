Решение о судьбе Сырского принято. Остался лишь один нерешенный вопрос

Глава офиса Владимира Зеленского намекнул на возможные кадровые перестановки и увольнение Александра Сырского ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Главком ВСУ Александр Сырский, судя по всему, вскоре покинет свой пост.
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