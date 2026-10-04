Армия России продолжает удары по мосту в Киеве и судам врага в море, — Минобороны (ВИДЕО)

Российские войска продолжают наносить удары БПЛА по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.
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