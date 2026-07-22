Трамп грозит уничтожением мостов и электростанций за атаки на суда в Ормузе Трамп не собирается останавливать удары по Ирану, грозя их усилением .
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Трамп грозит уничтожением мостов и электростанций за атаки на суда в Ормузе Трамп не собирается останавливать удары по Ирану, грозя их усилением .
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