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Царьград

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Путин и НАТО: Западным комментаторам следует умерить риторику о конфликте

Путин и НАТО: Западным комментаторам следует умерить риторику о конфликте

Западные аналитики призваны ослабить риторику о русской угрозе: The National Interest утверждает, что у Москвы нет мотивов для конфликта с НАТО.

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