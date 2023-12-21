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Куда девался мусор в СССР? Почему не было огромных свалок

Куда девался мусор в СССР? Почему не было огромных свалок

Часто можно услышать от взрослого поколения, что в СССР не было так много мусора как сейчас. Я и сам уже не маленький, но я родился как раз за год до развала Советского Союза, поэтому, все что там происходило знаю только по рассказам.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
О, ещё один из совковых братьев грим -сочинитель сказок... кого вы, сказочники, пытаетесь убедить в своём вранье? или соревнуетесь - кто круче соврёт? сопляки , вроде лёхи смирнова, уже верят - так и говорит - в совке апельсины на ёлках росли...
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1 час.
Ингерман Ланская
радость моя неразумная, цбк и домны не в каждом дворе и даже городе были, совок - не китай. И возить 1000 км до ближайшего цбк 100 кг макулатуры даже камуноиды понимали, что накладно... а битыми бутылками вся территория совдепии была усеяна - от владика до кёнига..... и кто это в совдепии выдал указ о запрете тары, кроме бумаги? ...наверное гена зюганов на последнем шабаше идиотов
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саша дмитренко
производство  бумаги  чуть  не  отравило байкал!
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