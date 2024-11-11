ВТБ возобновляет выдачу семейной ипотеки

ВТБ с 13 ноября возобновит выдачу семейной ипотеки, сообщила пресс-служба банка.«ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок», — говорится в комментарии пресс-службы, поступившем в Банки.