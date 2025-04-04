В РГУ креативно поздравили Дмитрия Бокова с днём рождения

Ролик записали с участием студентов. Поздравление получилось креативным и весёлым. В соцсетях Рязанского государственного университета имени Есенина опубликовано поздравление с днём рождения исполняющего обязанности ректора вуза Дмитрия Бокова.
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