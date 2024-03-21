Очень значимо, что выборы Президента РФ проходили в те дни, когда весь мир был потрясен Крымской весной 10 лет назад 👍 Член Общественной палаты России Владимир Резанов.
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Очень значимо, что выборы Президента РФ проходили в те дни, когда весь мир был потрясен Крымской весной 10 лет назад 👍 Член Общественной палаты России Владимир Резанов.