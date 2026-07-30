Глава МВД Латвии призвал сограждан не посещать Белоруссию

Глава МВД Латвии Янис Домбрава в социальной сети X призвал сограждан не посещать Белоруссию. "Я настоятельно призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Белоруссию или вернуться обратно, если вы там оказались", - написал он.